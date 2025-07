Conférence participative « Être acteur de son bien-être » Espace de la Gare Argelès-Gazost

Conférence participative « Être acteur de son bien-être » Espace de la Gare Argelès-Gazost mercredi 16 juillet 2025.

Conférence participative « Être acteur de son bien-être »

Espace de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 14:00:00

fin : 2025-07-16 16:00:00

Date(s) :

2025-07-16

Une conférence participative pour être pleinement acteur de son bien-être (dédiée aux personnes de plus de 60 ans).

Ateliers proposés par le Conseil Départemental des Hautes Pyrénées. Gratuit.

Espace de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 83 47 34 22

English :

A participative conference to help you take charge of your well-being (dedicated to people over 60).

Workshops offered by the Conseil Départemental des Hautes Pyrénées. Free admission.

German :

Eine partizipative Konferenz, um voll und ganz für sein Wohlbefinden zu sorgen (für Personen ab 60 Jahren).

Workshops, die vom Conseil Départemental des Hautes Pyrénées angeboten werden. Kostenlos.

Italiano :

Una conferenza partecipativa per aiutarvi a prendere in mano il vostro benessere (per gli over 60).

Laboratori offerti dal Conseil Départemental des Hautes Pyrénées. Ingresso libero.

Espanol :

Una conferencia participativa para ayudarle a tomar las riendas de su propio bienestar (para mayores de 60 años).

Talleres ofrecidos por el Conseil Départemental des Hautes Pyrénées. Entrada gratuita.

