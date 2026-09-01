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Conférence participative : Informations et conseils utiles pour gérer les écrans Salle des Ricochets Bavilliers

mercredi 23 septembre 2026 · Salle des Ricochets · Bavilliers

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Salle des Ricochets
Adresse
Place Jean Moulin
Ville
90800 Bavilliers
Département
Territoire de Belfort
Tarif
Gratuit Gratuit

Bavilliers

Conférence participative : Informations et conseils utiles pour gérer les écrans

Salle des Ricochets Place Jean Moulin Bavilliers Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 18:30:00
fin : 2026-09-23

Date(s) :
2026-09-23

Smartphones, tablettes, ordinateurs… Les écrans occupent une place importante dans notre quotidien.

La Ville de Bavilliers et la Médiathèque vous invitent à une conférence participative avec Canopé, consacrée à la gestion des écrans.

Un temps d’échange pour partager des informations, des conseils et des pistes utiles autour de l’usage des écrans.   .

Salle des Ricochets Place Jean Moulin Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 67 02  mediatheque@bavilliers.fr

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English : Conférence participative : Informations et conseils utiles pour gérer les écrans

L’événement Conférence participative : Informations et conseils utiles pour gérer les écrans Bavilliers a été mis à jour le 2026-09-04 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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