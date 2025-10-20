Conférence participative la consommation de tabac Cinéma La Rivière – Étel

Cinéma La Rivière – 11 Boulevard Charles de Gaulle Étel Morbihan

Début : 2025-10-20 20:00:00

fin : 2025-10-20 22:00:00

2025-10-20

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur votre consommation de tabac!

La maison de santé d’Etel et la CPTS du pays d’Auray s’associe pour cette conférence autour du tabac. David Monnier, Tabacologue, animera une conférence participative pour vous aider à comprendre, agir, réduire et arrêter votre consommation. .

Cinéma La Rivière – 11 Boulevard Charles de Gaulle Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 6 84 41 95 49

