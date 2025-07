Conférence participative La puissance du lien juste Cransac

Conférence participative La puissance du lien juste Cransac vendredi 24 octobre 2025.

Votre pause détente A l’écoute de soi, à l’écoute de l’autre le vivant reprend place. Et si nos blessures, nos tensions ou nos conflits n’étaient pas des failles à corriger, mais des parts de nous à rencontrer ?

La maïeusthésie propose une approche profondément humaine, qui invite à reconnaître ce qui souffre en nous… et à rétablir un lien vivant, apaisé, avec soi et avec les autres.

Une conférence inspirante pour découvrir comment cette pratique transforme nos relations ; qu’elles soient personnelles, familiales, éducatives, thérapeutiques ou professionnelles.

Réservation obligatoire jusqu’à la veille. Libre participation.

Office de Tourisme et du Thermalisme 05 65 63 06 80 .

Office de Tourisme et du Thermalisme 05 65 63 06 80
35 place de l'Hôtel de Ville Cransac 12110 Aveyron Occitanie

