Conférence participative La puissance du lien juste Cransac

35 Place de l'Hôtel de Ville Cransac

2026-03-10

fin : 2026-03-10

2026-03-10

à 15h

Votre pause détente à l’écoute de soi, à l’écoute de l’autre ; le vivant reprend place. Et si nos blessures, nos tensions ou nos conflits n’étaient pas des failles à corriger, mais des parts de nous à rencontrer ?

La maïeusthésie propose une approche profondément humaine, qui invite à reconnaître ce qui souffre en nous… et à rétablir un lien vivant, apaisé, avec soi et avec les autres.

Une conférence inspirante pour découvrir comment cette pratique transforme nos relations qu’elles soient personnelles, familiales, éducatives, thérapeutiques ou professionnelles.

Réservation obligatoire jusqu’à la veille. Libre participation.

Office de Tourisme et du Thermalisme 05 65 63 06 80 .

Office de Tourisme et du Thermalisme 05 65 63 06 80

