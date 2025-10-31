Conférence Parures enfouies, Parures immergées Route de Montmeyan Quinson

Conférence Parures enfouies, Parures immergées

Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2025-10-31 18:00:00

fin : 2025-10-31 20:00:00

Nouvelle conférence au Musée de Préhistoire pour décrypter l’énigme des dépôts massifs de parures en cuivre et leur lien avec les pratiques sociales féminines de cette période.

Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 74 09 59 contact-musee-prehistoire@le04.fr

English :

New conference at the Musée de Préhistoire to decipher the enigma of massive deposits of copper ornaments and their link with female social practices of this period.

German :

Neuer Vortrag im Museum für Vorgeschichte, um das Rätsel der Massenablagerungen von Kupferschmuck und ihre Verbindung zu den sozialen Praktiken der Frauen in dieser Zeit zu entschlüsseln.

Italiano :

Una nuova conferenza al Musée de Préhistoire per decifrare l’enigma dei depositi massicci di ornamenti in rame e il loro legame con le pratiche sociali delle donne in questo periodo.

Espanol :

Una nueva conferencia en el Museo de Prehistoria para descifrar el enigma de los depósitos masivos de adornos de cobre y su vínculo con las prácticas sociales de las mujeres durante este periodo.

