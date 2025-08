Conférence « Passer un été ressourçant » Sidonie et Cie Guingamp

Conférence « Passer un été ressourçant » Sidonie et Cie Guingamp lundi 11 août 2025.

Conférence « Passer un été ressourçant »

Sidonie et Cie Rue du Général de Gaulle Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-11 15:00:00

fin : 2025-08-11 16:00:00

Date(s) :

2025-08-11

Que vous travaillez ou non, que vous partiez ou non, comment faire pour arriver en septembre en forme et serein ? .

Sidonie et Cie Rue du Général de Gaulle Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 75 15 89 46

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence « Passer un été ressourçant » Guingamp a été mis à jour le 2025-08-03 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol