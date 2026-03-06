Conférence Passeurs d’estuaires en Bretagne Salle polyvalente Loctudy
Conférence Passeurs d’estuaires en Bretagne
Salle polyvalente Rue Hent Poull Gleuvian Loctudy Finistère
HLPL invite Pierre MARTIN ( professeur d’histoire à l’UBO) a présenter son travail Passeurs d’estuaires en Bretagne portraits, histoires et anecdotes. .
Salle polyvalente Rue Hent Poull Gleuvian Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 87 98 57
English : Conférence Passeurs d’estuaires en Bretagne
