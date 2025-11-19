CONFERENCE: Pastels en partage, les coulisses de la belle aventure Soissons

CONFERENCE: Pastels en partage, les coulisses de la belle aventure Soissons mercredi 19 novembre 2025.

CONFERENCE: Pastels en partage, les coulisses de la belle aventure

place de l’Hôtel de Ville Soissons Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 18:30:00

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Christophe Brouard, directeur des musées de Soissons, et Marie-Hélène Montout-Richard, directrice des musées d’art de Reims.

L’exposition Pastels en partage est l’aboutissement d’un belle aventure, faite d’échanges et de collaborations. Les commissaires reviennent sur cette histoire et sur les caractéristiques des fonds soissonnais et rémois.

GRATUIT

place de l’Hôtel de Ville Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 91 20 musee@ville-soissons.fr

English :

Christophe Brouard, Director of Soissons Museums, and Marie-Hélène Montout-Richard, Director of Reims Art Museums.

The exhibition Pastels en partage is the culmination of a wonderful adventure of exchange and collaboration. The curators look back at this history and at the characteristics of the collections in Soissons and Reims.

FREE

German :

Christophe Brouard, Direktor der Museen von Soissons, und Marie-Hélène Montout-Richard, Direktorin der Kunstmuseen von Reims.

Die Ausstellung Pastels en partage ist der Höhepunkt eines schönen Abenteuers, das von Austausch und Zusammenarbeit geprägt war. Die Kuratoren gehen auf diese Geschichte und die Besonderheiten der Bestände in Soissonnais und Reims ein.

GRATIS

Italiano :

Christophe Brouard, direttore dei musei di Soissons, e Marie-Hélène Montout-Richard, direttore dei musei d’arte di Reims.

Sharing Pastels è il culmine di una meravigliosa avventura di scambio e collaborazione. I curatori ripercorrono questa storia e le caratteristiche delle collezioni di Soissons e Reims.

GRATUITO

Espanol :

Christophe Brouard, Director de los Museos de Soissons, y Marie-Hélène Montout-Richard, Directora de los Museos de Arte de Reims.

Compartir pasteles es la culminación de una maravillosa aventura de intercambio y colaboración. Las comisarias repasan esta historia y las características de las colecciones de Soissons y Reims.

GRATIS

