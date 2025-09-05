Conférence Pastoralisme et archéologie Gérard Blasco Place de l’Hôtel de ville Arudy

Conférence Pastoralisme et archéologie Gérard Blasco Place de l’Hôtel de ville Arudy vendredi 5 septembre 2025.

Conférence Pastoralisme et archéologie Gérard Blasco

Place de l’Hôtel de ville Mediathèque les Arcades Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05

fin : 2025-09-05

Date(s) :

2025-09-05

Il y a 7000 ans, le pastoralisme faisait son apparition sur notre territoire, en même temps que l’agriculture. Les pratiques actuelles sont donc le fruit d’une longue histoire… Que nous connaissons assez mal. Avec le peintre et écrivain Gérard Blasco, nous partirons à la découverte des vestiges qui demeurent dans la montagne, et tenterons de porter sur celle-ci un regard un peu plus proche de celui des premières populations paysannes. Rencontre organisée par le Cocotier (s), en partenariat avec Villes et Pays d’Art et d’Histoire. .

Place de l’Hôtel de ville Mediathèque les Arcades Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 41 54 75 contact@lecocotiers.fr

English : Conférence Pastoralisme et archéologie Gérard Blasco

German : Conférence Pastoralisme et archéologie Gérard Blasco

Italiano :

Espanol : Conférence Pastoralisme et archéologie Gérard Blasco

L’événement Conférence Pastoralisme et archéologie Gérard Blasco Arudy a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées