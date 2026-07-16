[Conférence] Patrimoine en danger : quand protéger signifie attendre, Parc Cartailhac – Musée à ciel ouvert, Villeneuve-Tolosane

Informations pratiques

[Conférence] Patrimoine en danger : quand protéger signifie attendre Samedi 19 septembre, 10h30 Parc Cartailhac – Musée à ciel ouvert Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Ville vous invite à découvrir les coulisses de l’archéologie.

On imagine souvent que protéger le patrimoine consiste à le sortir de terre. Pourtant, une fouille est irréversible : « fouiller, c’est détruire ».

Sous les arbres du parc Cartailhac se trouve un trésor invisible : une réserve archéologique volontairement laissée intacte pour les chercheurs de demain. Entre archéologie préventive, comme sur les chantiers du métro toulousain, et technologies de pointe telles que l’analyse de l’ADN ancien ou le lidar, découvrez comment sont préservés aujourd’hui les vestiges du futur.

Une visite inédite pour porter un nouveau regard sur le sol que nous foulons.

Parc Cartailhac – Musée à ciel ouvert 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie https://www.villeneuve-tolosane.fr/decouvrir-bouger/histoire-et-patrimoine/le-parc-cartailhac-musee-a-ciel-ouvert Musée à ciel ouvert – Réserve archéologique d’un site néolithique Rue Emile Cartailhac

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Ville vous invite à explorer l’envers du décor de l’archéologie. On imagine souvent que protéger le patrimoine impose de le sortir de terre. et…

©Mairie de Villeneuve-Tolosane