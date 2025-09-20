Conférence « Patrimoine matériel et immatériel de la Barousse » Maison des sources Mauléon-Barousse

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Rencontrez l’un des fondateur de la Maison des Sources, M. René Marrot, pour une conférence autour du patrimoine baroussais.

Il évoquéra aussi bien le patrimoine bâti (granges, églises…) que le patrimoine immateriel (brandons…).

Venez nombreux pour profiter de cette chance d’apprendre plus sur notre belle vallée de la Barousse.

Maison des sources La Gourdiole, 65370 Mauléon-Barousse Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 39 23 85 http://maisondessources.net Au cœur de la vallée de la Barousse, la maison des sources vous propose une visite culturelle, ludique et pédagogique sur l’histoire des hommes et le patrimoine local au fil de l’eau. Présence de parking.

© Maison des Sources