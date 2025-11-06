Conférence Patrimoine sous-marin de l’archipel charentais La Rochelle
Conférence Patrimoine sous-marin de l’archipel charentais La Rochelle jeudi 6 novembre 2025.
Conférence Patrimoine sous-marin de l’archipel charentais
Auditorium du Musée Maritime La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-11-06 18:00:00
fin : 2025-11-06 19:30:00
2025-11-06
Conférence animée par Pierre-Emmanuel Augé et Vincent Lebaron.
Batailles, tempêtes, avaries ont causé d’innombrables naufrages dont l’étude des épaves témoigne de l’histoire des marins et de leurs desseins.
Auditorium du Musée Maritime La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 20 47
English : Conference Patrimoine sous-marin de l’archipel charentais
As part of the Women of the Sea series, meet Michèle Jean-Bart, saunière, a rare profession.
German : Konferenz Patrimoine sous-marin de l’archipel charentais
Im Rahmen der Reihe Femmes de mer (Frauen des Meeres), Treffen mit Michèle Jean-Bart, Saunière, ein seltener Beruf.
Italiano :
Conferenza di Pierre-Emmanuel Augé e Vincent Lebaron.
Battaglie, tempeste e danni hanno causato innumerevoli naufragi, il cui studio rivela la storia dei marinai e dei loro progetti.
Espanol : Conferencia Patrimoine sous-marin de l’archipel charentais
En el marco de la serie Mujeres del mar , conozca a Michèle Jean-Bart, saunière, una profesión poco común.
