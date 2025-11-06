Conférence Patrimoine sous-marin de l’archipel charentais La Rochelle

Conférence Patrimoine sous-marin de l’archipel charentais

Auditorium du Musée Maritime La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-11-06 18:00:00

fin : 2025-11-06 19:30:00

2025-11-06

Conférence animée par Pierre-Emmanuel Augé et Vincent Lebaron.

Batailles, tempêtes, avaries ont causé d’innombrables naufrages dont l’étude des épaves témoigne de l’histoire des marins et de leurs desseins.

Auditorium du Musée Maritime La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 20 47

Italiano :

Conferenza di Pierre-Emmanuel Augé e Vincent Lebaron.

Battaglie, tempeste e danni hanno causato innumerevoli naufragi, il cui studio rivela la storia dei marinai e dei loro progetti.

