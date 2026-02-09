CONFÉRENCE PATRIMONI CATALÀ PAR PERE MANZANARES Carrer del Molí Nou Le Boulou
CONFÉRENCE PATRIMONI CATALÀ PAR PERE MANZANARES Carrer del Molí Nou Le Boulou vendredi 17 avril 2026.
CONFÉRENCE PATRIMONI CATALÀ PAR PERE MANZANARES
Carrer del Molí Nou . Le Boulou Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 18:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Conférence Patromoni català par Pere Manzanares
De quoi se nourrit l’identité catalane
Vendredi 17 avril 2026 à 18h
Salle Joan Cayrol
.
Carrer del Molí Nou . Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Conference Patromoni català by Pere Manzanares
What feeds the Catalan identity?
Friday April 17, 2026 at 6pm
Salle Joan Cayrol
L’événement CONFÉRENCE PATRIMONI CATALÀ PAR PERE MANZANARES Le Boulou a été mis à jour le 2026-02-09 par CDT66