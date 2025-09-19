Conférence patrimoniale de Patrick Bordeaux La Grange Luynes

Conférence patrimoniale de Patrick Bordeaux La Grange Luynes vendredi 19 septembre 2025.

Conférence patrimoniale de Patrick Bordeaux Vendredi 19 septembre, 18h30 La Grange Indre-et-Loire

Début : 2025-09-19T18:30:00 – 2025-09-19T20:00:00

Fin : 2025-09-19T18:30:00 – 2025-09-19T20:00:00

Luynes regorge de trésors architecturaux, témoins d’époques variées, du Moyen Âge à nos jours. Avant la visite guidée du 21 septembre, cette conférence vous propose une plongée passionnante dans les secrets du patrimoine bâti de la commune.

Avec clarté et passion, Patrick Bordeaux vous invite à découvrir ce que les murs ne montrent pas toujours : choix des emplacements, matériaux utilisés, organisation des espaces, décors oubliés… Autant de clés de lecture pour mieux comprendre l’évolution de notre environnement et les raisons de sa transformation au fil des siècles.

Une belle occasion d’aiguiser son regard avant de partir à la découverte des façades de Luynes !

La Grange Allée Aimé Richardeau, 37230 Luynes Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 55 56 60 http://luynes.fr

© Patrick Bordeaux