Conférence « Paul Abadie, architecte », Archives Bordeaux Métropole, Bordeaux

Conférence « Paul Abadie, architecte » Mardi 31 mars, 19h00 Archives Bordeaux Métropole Gironde

Gratuit, réservations sur toutartfaire.com

En regard de documents originaux liés aux différentes réalisations bordelaises de l’architecte Paul Abadie, Olivier Thomas présente la création de cette bande dessinée dédiée à la vie de ce grand restaurateur et bâtisseur du Sud-Ouest de la France.

Par Olivier Thomas, auteur de la bande dessinée aux éditions Hervé Chopin et Claude Laroche, architecte, chercheur au Service Patrimoine et Inventaire de Nouvelle-Aquitaine

En partenariat avec Bordeaux Patrimoine Mondial dans le cadre du chantier de restauration de l’église Sainte-Marie-de-la-Bastide.

Archives Bordeaux Métropole Parvis des archives Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine

Conférence animée par Olivier Thomas, auteur de la bande dessinée aux éditions Hervé Chopin et Claude Laroche, architecte, chercheur au Service Patrimoine et Inventaire de Nouvelle-Aquitaine. conférence archives

Eglise Sainte-Croix, restitution demandée par la commission des Monuments historiques, second projet de restauration, 1862, P. Abadie © Archives Bordeaux Métropole, Bordeaux Fi IV I 3