Conférence « Paul Abadie, architecte », Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Conférence « Paul Abadie, architecte » Mardi 31 mars, 19h00 Musée d’Aquitaine Gironde

Début : 2026-03-31T19:00:00+02:00 – 2026-03-31T21:30:00+02:00

Fin : 2026-03-31T19:00:00+02:00 – 2026-03-31T21:30:00+02:00

Avec Olivier Thomas (auteur de la bande dessinée aux éditions Hervé Chopin) et Claude Laroche (architecte, chercheur au Service Patrimoine et Inventaire de Nouvelle-Aquitaine) dans le cadre du chantier de restauration de l’église Sainte-Marie-de-la-Bastide.

En regard de documents originaux liés aux différentes réalisations bordelaises de l’architecte Paul Abadie, Olivier Thomas présente la création de cette bande dessinée dédiée à la vie de ce grand restaurateur et bâtisseur du Sud-Ouest de la France.

Musée d'Aquitaine 20 cours Pasteur Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Photo F. David, mairie de Bordeaux