Conférence Paul Poiret, le couturier magnifique Université indépendante de Vichy Vichy
Conférence Paul Poiret, le couturier magnifique Université indépendante de Vichy Vichy lundi 9 mars 2026.
Conférence Paul Poiret, le couturier magnifique
Université indépendante de Vichy 18 rue du Quatre Septembre Vichy Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Non adhérent
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-09 17:30:00
fin : 2026-03-09 19:00:00
Date(s) :
2026-03-09
Conférence proposée par Marie-Christine Defoite Christin, créatrice de costumes, intervenante artistique, conférencière.
.
Université indépendante de Vichy 18 rue du Quatre Septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00 contact@uivichy.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Lecture by Marie-Christine Defoite Christin, costume designer, artistic consultant and lecturer.
L’événement Conférence Paul Poiret, le couturier magnifique Vichy a été mis à jour le 2026-02-21 par Vichy Destinations