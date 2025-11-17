Conférence « Paul Poiret, rénovateur de la mode à la Belle époque » Salle des conférences Mairie de Châtillon-sur-Seine Châtillon-sur-Seine

Conférence « Paul Poiret, rénovateur de la mode à la Belle époque »

Salle des conférences Mairie de Châtillon-sur-Seine Entrée Rue du Président Carnot Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or

Connu pour avoir élaboré une nouvelle silhouette féminine sans les contraintes du corset, Paul POIRET est la figure incontournable de la haute couture du début du XXè siècle.

Véritable homme-orchestre, il crée aussi et entreprend dans les domaines des arts décoratifs, du parfum, de la fête, des spectacles, de la gastronomie et de la communication.

Ami des peintres fauves, il en fait participer certains à ses créations (Derain, Dufy, Vlamonck…) et devient collectionneur.

Donnée à l’occasion de l’actuelle exposition du musée des Arts décoratifs de Paris, la conférence d’Isabelle SCHLIENGER vous invite, de la Belle époque aux Années folles, à la rencontre de l’univers foisonnant de Paul POIRET dont l’héritage continue d’inspirer les créateurs de mode ?

Isabelle SCHLIENGER est historienne de l’art. Conférencière des Musées nationaux et de l’École du Louvre, elle est un ancien membre du comité d’Études et de Recherche de l’École du Louvre.

Elle a régulièrement l’occasion d’intervenir dans les domaines de l’histoire du costume et de la mode.

Elle est l’auteur de livres et d’articles dans les domaines des jardins, de l’iconographie et de l’histoire de l’art.

date lundi 17 novembre 2025

lieu Salle des conférences Mairie de Châtillon-sur-Seine (entrée Rue du Président Carnot)

tarif adhérent 7€ / non-adhérent 9€

contact accutb21@gmail.com ou 06.83.89.36.00

les conférences commencent à 14h30 précises ouverture des portes 14h15 .

Salle des conférences Mairie de Châtillon-sur-Seine Entrée Rue du Président Carnot Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 89 36 00 accutb21@gmail.com

