Conférence « Pauline, apicultrice sourde à l’écoute des abeilles » Bibliothèque André Malraux Paris
Conférence « Pauline, apicultrice sourde à l’écoute des abeilles » Bibliothèque André Malraux Paris samedi 15 novembre 2025.
« Depuis
début du mois mars 2022, moi-même et mon conjoint, nous avons changé de métier… pour celui
d’apiculteur où nous plongeons dans l’univers des abeilles.
Ces abeilles nous fascinent, et encore maintenant ! Savez-vous que dans une ruche, il y a une seule reine, mais 50 000 ouvrières ! Avez-vous envie de découvrir comment vivent les abeilles, d’où vient le miel ? le pollen ? la gelée royale ? ».
La conférence sera suivie d’échanges avec l’apicultrice.
Des interprètes en LSF / FR seront présents.
Pauline Chaigne vous emmène découvrir la vie fascinante des abeilles et son nouveau métier d’apicultrice.
Laissez-vous émerveiller par les abeilles !
Le samedi 15 novembre 2025
de 15h00 à 17h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-15T16:00:00+01:00
fin : 2025-11-15T18:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-15T15:00:00+02:00_2025-11-15T17:00:00+02:00
Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris
+33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/bibliopi/ https://www.facebook.com/bibliopi/