Conférence « Pauline, apicultrice sourde à l’écoute des abeilles » Bibliothèque André Malraux Paris samedi 15 novembre 2025.

« Depuis

début du mois mars 2022, moi-même et mon conjoint, nous avons changé de métier… pour celui

d’apiculteur où nous plongeons dans l’univers des abeilles.

Ces abeilles nous fascinent, et encore maintenant ! Savez-vous que dans une ruche, il y a une seule reine, mais 50 000 ouvrières ! Avez-vous envie de découvrir comment vivent les abeilles, d’où vient le miel ? le pollen ? la gelée royale ? ».

La conférence sera suivie d’échanges avec l’apicultrice.

Des interprètes en LSF / FR seront présents.

Pauline Chaigne vous emmène découvrir la vie fascinante des abeilles et son nouveau métier d’apicultrice.

Laissez-vous émerveiller par les abeilles !

Le samedi 15 novembre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit Public adultes.

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

+33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/bibliopi/