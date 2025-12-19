Conférence Pauvretés itinérantes … Place du 11 août 1944 Cluny

Conférence Pauvretés itinérantes …

Place du 11 août 1944 Amphithéâtre J. Cliton (entrée Place de l'Abbaye) Campus Arts et Métiers CLUNY Cluny Saône-et-Loire

Début : 2026-01-27 20:00:00

fin : 2026-01-27 22:00:00

2026-01-27

Pauvretés itinérantes. Ordre et désordres à Cluny et dans ses campagnes au XIX° siècle

Conférence proposée en partenariat avec l’association Julien Griffon, animée par Maroussia LAFORÊT, doctorante en histoire contemporaine au laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes à l’Université Grenoble Alpes (UMR 5190)

Questionner la nature des populations assistées dans un espace rural circonscrit où se côtoient les pauvres honteux secourus parce que résidant dans la commune, et les populations flottantes qui circulent principalement entre le Piémont et le Massif central, permet une étude à différentes échelles des dispositifs de prise en charge de ces vulnérabilités, celles des gueux , ceux qui ne laissent pas de traces car ils n’écrivent pas.

L’analyse et le croisement des sources provenant du fonds exceptionnel des archives de l’Hôtel-Dieu permettra, dans cette conférence, de suivre la logique des déplacements des populations de passage, peu secourues mais très surveillées journaliers à la recherche de travaux agricoles, vagabonds ou passants , colporteurs, musiciens et artisans ambulants venus de Savoie, mais aussi forçats de retour du bagne.

Maroussia Laforêt est doctorante en histoire contemporaine au laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes à l’Université Grenoble Alpes (UMR 5190). Après un DEA sur les structures médico-sociales et l’assistance dans un village pauvre de la plaine de Beaune, elle travaille actuellement sur les archives communales et hospitalières de Cluny, et met en lumière l’histoire sociale locale en milieu rural au XIX° siècle. .

