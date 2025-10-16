CONFERENCE PAYSAGE URBAIN LE QUARTIER DU TRICOT Villefranche-de-Rouergue

CONFERENCE PAYSAGE URBAIN LE QUARTIER DU TRICOT Villefranche-de-Rouergue jeudi 16 octobre 2025.

19 Place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Par Annie Rougier, chargée de médiation et de valorisation du patrimoine Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue.

Une ville est le résultat d’une longue évolution. Nous vous invitons à découvrir l’évolution d’une bastide à travers l’exemple de Villefranche. Cette rencontre retracera l’histoire du quartier du Tricot, prolongement de la bastide et ensemble bâti remarquable à plus d’un titre. Nous évoquerons l’évolution de cette colline qui surplombe la ville, des vignes médiévales jusqu’à la création dans les années 1970 d’une Zone d’Aménagement Concerté associant des logements collectifs, des maisons individuelles et des équipements publics. .

19 Place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 59 45 mediatheque@villefranchederouergue.fr

English :

By Annie Rougier, in charge of heritage promotion and mediation Pays d?art et d?histoire des Bastides du Rouergue.

German :

Von Annie Rougier, Beauftragte für Vermittlung und Aufwertung des Kulturerbes Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue.

Italiano :

Di Annie Rougier, responsabile della promozione e della mediazione del patrimonio, Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue.

Espanol :

Por Annie Rougier, responsable de promoción y mediación del patrimonio, Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue.

