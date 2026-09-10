Conférence « Paysages vivants : penser l’eau, le végétal et la biodiversité, Palais Rameau, Lille

Informations pratiques

Conférence « Paysages vivants : penser l’eau, le végétal et la biodiversité Samedi 19 septembre, 15h30 Palais Rameau Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Comment réinventer un parc historique pour en faire un espace vivant, nourricier et ouvert sur la ville ? Au cours d’une conférence en déambulation, le collectif d’architectes et de paysagistes Les Saprophytes présente les choix qui ont guidé l’aménagement du parc du Palais Rameau : développement de la biodiversité, cultures en pleine terre, valorisation du patrimoine paysager et création de nouveaux usages. Une promenade pour porter un nouveau regard sur le parc et comprendre comment le paysage peut accompagner le vivant.

Sur inscription à partir du 2 septembre à 18h ici : https://www.eventbrite.com/e/jep2026-le-palais-rameau-entre-architecture-et-paysage-reinvente-tickets-1994135979395?aff=oddtdtcreator

Palais Rameau 1 Sq. Rameau, 59800 Lille, France Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 940, « description »: « Visites, ateliers et confu00e9rences : du00e9couvrez le Palais Rameau, son architecture et son parc lors du2019une journu00e9e ouverte u00e0 tous u00e0 Lille. », « html »: «

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Comment réinventer un parc historique pour en faire un espace vivant, nourricier et ouvert sur la ville ? Au cours d’une conférence en déambulation, le collectif d’architectes et de paysagistes Les :…

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