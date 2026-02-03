Conférence Pêcher en Loire Rue du Général de Gaulle Cosne-Cours-sur-Loire

Conférence Pêcher en Loire

Rue du Général de Gaulle Palais de Loire, Salle de conférence du 1er étage Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 18:00:00

fin : 2026-04-01 19:30:00

Date(s) :

2026-04-01

Pour cette première de la saison, en ce mois d’avril, le musée de la Loire propose opportunément d’aborder la question des pêches sur le bassin de la Loire, selon une approche anthropologique.

En mutations, les pratiques de pêche ligériennes sont plurielles, et s’ancrent dans une tradition historique d’usages du fleuve.

La présentation retracera brièvement cette histoire régionale, puis s’intéressera surtout aux évolutions contemporaines des pratiques. Les différentes activités de pêche, professionnelles comme de loisirs seront évoquées, tout comme les controverses dans lesquelles elles se trouvent prises en ce début de 21e siècle, entre conservation de la nature et exploitation des ressources. Il sera question enfin de la patrimonialisation des pêches, un Patrimoine vivant mais en danger, à la lumière du projet d’inclusion des Savoirs nautiques ligériens au Patrimoine culturel immatériel porté notamment par le musée de la Loire en 2025 avec l’exposition Gestes de Loire. .

Rue du Général de Gaulle Palais de Loire, Salle de conférence du 1er étage Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 71 02 musee@mairiecosnesurloire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Pêcher en Loire

L’événement Conférence Pêcher en Loire Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-02-03 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)