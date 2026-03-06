Conférence Pêcheurs d’hommes Voie Sorguin Téguia Ustaritz
Conférence Pêcheurs d’hommes Voie Sorguin Téguia Ustaritz vendredi 6 mars 2026.
Conférence Pêcheurs d’hommes
Voie Sorguin Téguia Salle Lapurdi Ustaritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Conférence de Mikel Epelza .
Voie Sorguin Téguia Salle Lapurdi Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine urbegi.culture@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence Pêcheurs d’hommes
L’événement Conférence Pêcheurs d’hommes Ustaritz a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme Pays Basque