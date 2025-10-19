Conférence-pédestre » Le parti architectural des quartiers Bergevin-Chanzy-Henri IV dans les RUPAP ». Le centre culturel Rémy Nainsouta Pointe-à-Pitre

Conférence-pédestre » Le parti architectural des quartiers Bergevin-Chanzy-Henri IV dans les RUPAP ». Dimanche 19 octobre, 09h30 Le centre culturel Rémy Nainsouta Guadeloupe

Rendez-vous au Centre culturel Rémy Nainsouta

Début : 2025-10-19T15:30:00 – 2025-10-19T17:00:00

Fin : 2025-10-19T15:30:00 – 2025-10-19T17:00:00

Dans le cadre d’un Workshop avec l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie, une conférence-visite est organisée autour de l’aménagement des quartiers Bergevin, Chanzy et Henri IV.

Cette rencontre vise à raconter une histoire urbaine, en invitant les étudiants à s’immerger dans le passé de ces quartiers emblématiques, à travers une expérience sensible et narrative. En imaginant un moment de vie révolu, les participants seront amenés à réfléchir aux dynamiques sociales, architecturales et paysagères qui ont façonné ces espaces.

Venez vous joindre à nous pour cette belle expérience !

Le centre culturel Rémy Nainsouta Boulevard Légitimus, 97110 Pointe-à-pitre, Guadeloupe Pointe-à-Pitre 97110 Chanzy Guadeloupe Guadeloupe +590 590 83 06 43 Le Centre Rémy Nainsouta, situé dans le bâtiment de l’ancien hôpital Saint-Jules, a été entièrement restauré après le passage du cyclone Hugo en 1989. Ce centre culturel porte le nom d’un grand humaniste, anticolonialiste, ancien maire de Saint-Claude (Guadeloupe). Le rez-de-chaussée dispose d’une bibliothèque consacrée à la Caraïbe et d’une salle de conférence, le premier étage abrite un vaste espace d’expositions.

Né en 1883 à Saint-Claude en Guadeloupe, Rémy Nainsouta, fils d’un charpentier et d’une servante, fit des études secondaires au Lycée Carnot, bénéficiant d’une bourse. Elève brillant, plusieurs fois major de sa promotion, il fit ensuite l’école des cavaliers à Saumur. Il travailla au Sénégal, en Mauritanie, au Soudan (ancienne république du Mali) où il obtint le titre d’Inspecteur Général vétérinaire. Ces années au contact des Africains lui apprirent beaucoup sur le colonialisme. Maire de la ville de Saint-Claude de 1945 à 1965, il œuvra pour le développement de l’éducation avec la construction de plusieurs écoles dans la commune qu’il administrait. Preuve de son engagement, il fut précurseur en faisant ériger en 1948 la stèle de Louis Delgrès au Matouba. Il décède le 29 janvier 1969 à Saint-Claude.

©Ville de Pointe-à-Pitre