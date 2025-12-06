Conférence Peindre après Napoléon Andernos-les-Bains

Conférence Peindre après Napoléon Andernos-les-Bains jeudi 5 février 2026.

Conférence Peindre après Napoléon

52, avenue des Colonies Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05
fin : 2026-02-05

Date(s) :
2026-02-05

Conférence sur la peinture française entre histoire et émotion (1815-1850) par l’association Formes et Couleurs.
Durée 1h30   .

52, avenue des Colonies Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine   formesetcouleurs33@gmail.com

English : Conférence Peindre après Napoléon

L’événement Conférence Peindre après Napoléon Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Andernos-les-Bains