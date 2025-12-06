Conférence Peindre après Napoléon Andernos-les-Bains
Conférence Peindre après Napoléon Andernos-les-Bains jeudi 5 février 2026.
Conférence Peindre après Napoléon
52, avenue des Colonies Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05
fin : 2026-02-05
Date(s) :
2026-02-05
Conférence sur la peinture française entre histoire et émotion (1815-1850) par l’association Formes et Couleurs.
Durée 1h30 .
52, avenue des Colonies Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine formesetcouleurs33@gmail.com
English : Conférence Peindre après Napoléon
L’événement Conférence Peindre après Napoléon Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Andernos-les-Bains