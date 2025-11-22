Conférence: Peindre le paysage, hier et aujourd’hui (Musée Labenche) Musée Labenche Brive-la-Gaillarde

Conférence: Peindre le paysage, hier et aujourd’hui (Musée Labenche)

Musée Labenche 26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Par Bérengère Mazurie, historienne de l’art et conférencière.

Gratuit.

A 14h30. .

