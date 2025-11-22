Conférence: Peindre le paysage, hier et aujourd’hui (Musée Labenche) Musée Labenche Brive-la-Gaillarde
Conférence: Peindre le paysage, hier et aujourd’hui (Musée Labenche) Musée Labenche Brive-la-Gaillarde samedi 22 novembre 2025.
Conférence: Peindre le paysage, hier et aujourd’hui (Musée Labenche)
Musée Labenche 26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Par Bérengère Mazurie, historienne de l’art et conférencière.
Gratuit.
A 14h30. .
Musée Labenche 26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 70
English : Conférence: Peindre le paysage, hier et aujourd’hui (Musée Labenche)
German : Conférence: Peindre le paysage, hier et aujourd’hui (Musée Labenche)
Italiano :
Espanol : Conférence: Peindre le paysage, hier et aujourd’hui (Musée Labenche)
L’événement Conférence: Peindre le paysage, hier et aujourd’hui (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-11-08 par Brive Tourisme