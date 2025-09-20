Conférence « Peindre les pierres : l’architecture dans la peinture, une histoire en images » Musée de Vence Vence

Conférence « Peindre les pierres : l’architecture dans la peinture, une histoire en images » Musée de Vence Vence samedi 20 septembre 2025.

Conférence « Peindre les pierres : l’architecture dans la peinture, une histoire en images » Samedi 20 septembre, 15h00 Musée de Vence Alpes-Maritimes

Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

« Peindre les pierres : l’architecture dans la peinture, une histoire en images », par Anne-Claire Guellec : une exploration de la peinture vue et mise en scène par les peintres. Inscription à microfolie@ville-vence.fr

Musée de Vence 2 place du frêne, 06140 Vence Vence 06140 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.93.58.15.78 https://www.museedevence.fr https://www.instagram.com/musee_de_vence/;https://www.facebook.com/museedevence06/?locale=fr_FR [{« type »: « email », « value »: « microfolie@ville-vence.fr »}] [{« link »: « mailto:microfolie@ville-vence.fr »}] Musée de Vence – Chateau de Villeneuve : 2, place du Frêne 06140 Vence

« Peindre les pierres : l’architecture dans la peinture, une histoire en images », par Anne-Claire Guellec : une exploration de la peinture vue et mise en scène par les peintres. Inscription à…

Micro-Folie de Vence