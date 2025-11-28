Conférence peinture baroque | Hervé Bonsard Musée d’art et d’histoire Cognac

Conférence peinture baroque | Hervé Bonsard

Musée d’art et d’histoire 48, boulevard Denfert-Rochereau Cognac Charente

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-11-28 18:00:00

fin : 2025-11-28 19:30:00

Date(s) :

2025-11-28 2025-12-14

Artiste militant, son travail s’oppose à la suprématie de l’idée, à l’art conceptuel et au régime de la singularité en s’attachant uniquement à l’habileté et la rareté.

Musée d’art et d’histoire 48, boulevard Denfert-Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65 musees.cognac@grand-cognac.fr

English :

A militant artist, his work opposes the supremacy of the idea, conceptual art and the regime of singularity by focusing solely on skill and rarity.

German :

Als militanter Künstler widersetzt sich seine Arbeit der Vorherrschaft der Idee, der Konzeptkunst und dem Regime der Singularität, indem er sich ausschließlich auf Geschicklichkeit und Seltenheit konzentriert.

Italiano :

Artista militante, il suo lavoro si oppone alla supremazia dell’idea, all’arte concettuale e al regime della singolarità, concentrandosi unicamente sull’abilità e sulla rarità.

Espanol :

Artista militante, su obra se opone a la supremacía de la idea, al arte conceptual y al régimen de la singularidad, centrándose únicamente en la destreza y la rareza.

