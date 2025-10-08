Conférence « Pensée féminine, pensée masculine: quelles différences? » Gréoux-les-Bains

Hôtel le Verdon Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : Mercredi 2025-10-08

fin : 2025-10-08

2025-10-08

Dans leur comportement et leurs réactions les femmes et les hommes montrent souvent des différences frappantes. Comprendre l’origine de ses différences aide à mieux se connaître soi-même, mais surtout à mieux vivre ensemble.

Hôtel le Verdon Gréoux-les-Bains 04800 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 84 42 81 57

English :

In their behavior and reactions, women and men often show striking differences. Understanding the origins of these differences helps us to get to know ourselves better, and above all, to live better together.

German :

In ihrem Verhalten und ihren Reaktionen zeigen Frauen und Männer oft auffällige Unterschiede. Die Ursachen dieser Unterschiede zu verstehen, hilft, sich selbst besser zu verstehen und vor allem besser zusammenzuleben.

Italiano :

Le donne e gli uomini mostrano spesso differenze sorprendenti nel loro comportamento e nelle loro reazioni. Comprendere le origini di queste differenze ci aiuta a conoscerci meglio e, soprattutto, a vivere meglio insieme.

Espanol :

Las mujeres y los hombres muestran a menudo diferencias sorprendentes en su comportamiento y sus reacciones. Comprender el origen de estas diferencias nos ayuda a conocernos mejor y, sobre todo, a convivir mejor.

