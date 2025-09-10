Conférence « Pensez mieux, vivez mieux ! » Gréoux-les-Bains

Conférence « Pensez mieux, vivez mieux ! » Gréoux-les-Bains mercredi 10 septembre 2025.

Conférence « Pensez mieux, vivez mieux ! »

Hôtel le Verdon Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-09-10

fin : 2025-09-10

Date(s) :

2025-09-10

Face à l’imprévisibilité et à la complexité de la vie, la créativité de sa propre pensée est un moyen efficace pour diminuer le stress et éviter les regrets. Découvrez comment y arriver et comment encourager les autres à faire la même chose !

Hôtel le Verdon Gréoux-les-Bains 04800 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 84 42 81 57

English :

Faced with the unpredictability and complexity of life, creative thinking is an effective way to reduce stress and avoid regret. Find out how to do it, and how to encourage others to do the same!

German :

Angesichts der Unvorhersehbarkeit und Komplexität des Lebens ist die Kreativität des eigenen Denkens ein wirksames Mittel, um Stress abzubauen und Reue zu vermeiden. Finden Sie heraus, wie Sie das schaffen und wie Sie andere dazu ermutigen können, dasselbe zu tun!

Italiano :

Di fronte all’imprevedibilità e alla complessità della vita, il pensiero creativo è un modo efficace per ridurre lo stress ed evitare i rimpianti. Scoprite come farlo e come incoraggiare gli altri a fare lo stesso!

Espanol :

Ante la imprevisibilidad y complejidad de la vida, el pensamiento creativo es una forma eficaz de reducir el estrés y evitar los remordimientos. Descubra cómo hacerlo y cómo animar a los demás a hacer lo mismo

L’événement Conférence « Pensez mieux, vivez mieux ! » Gréoux-les-Bains a été mis à jour le 2025-03-05 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque