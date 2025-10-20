Conférence Perdre du poids autrement et durablement 82000 Montauban

Conférence Perdre du poids autrement et durablement 82000 Montauban lundi 20 octobre 2025.

Conférence Perdre du poids autrement et durablement

82000 50 route de saint martial Montauban Tarn-et-Garonne

Début : 2025-10-20 19:30:00

fin : 2025-10-20 20:30:00

2025-10-20

Vous avez tout essayé pour perdre du poids?

En vain, ou sans succès durable ?



Venez écouter une approche nouvelle qui agit au cœur de vos cellules avec pour piliers

– la baisse de l’inflammation

– la réparation cellulaire

– le verrouillage du poids

82000 50 route de saint martial Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 64 96 73 50 lorryloy@hotmail.fr

English : Conference Lose weight differently and sustainably

Have you tried everything to lose weight?

Without success, or without lasting success?



Come and discover a new approach that works at the heart of your cells, with the following pillars:

– reducing inflammation

– cellular repair

– weight control

German :

Sie haben alles versucht, um abzunehmen?

Vergeblich oder ohne dauerhaften Erfolg?



Hören Sie sich eine neue Methode an, die im Herzen Ihrer Zellen wirkt, mit folgenden Zielen

– die Verringerung von Entzündungen

– zellreparatur

– die Gewichtssperre

Italiano :

Avete provato di tutto per perdere peso?

Senza successo, o senza successo duraturo?



Venite ad ascoltare un nuovo approccio che agisce nel cuore delle vostre cellule, con i seguenti pilastri

– riduzione dell’infiammazione

– riparazione cellulare

– gestione del peso

Espanol : Conferencia Pierde peso de forma diferente y sostenible

¿Lo has intentado todo para bajar de peso?



¿Sin éxito o sin resultados duraderos?



Descubre un nuevo enfoque que trabaja desde el corazón de tus células, con los siguientes pilares:

– Reducción de la inflamación

– Reparación celular

– Control de peso

