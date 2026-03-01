Conférence Perennis | Amphibiens et compagnie Salle des Fêtes Saint-Brice
Conférence Perennis | Amphibiens et compagnie Salle des Fêtes Saint-Brice jeudi 19 mars 2026.
Conférence Perennis | Amphibiens et compagnie
Salle des Fêtes 48 rue Jacques Delamain Saint-Brice Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19 19:00:00
fin : 2026-03-19 21:00:00
Date(s) :
2026-03-19
Curieux d’en savoir plus sur les amphibiens de Charente ?
Cette conférence est faite pour vous ! L’association Perennis vous fera découvrir des espèces fascinantes.
.
Salle des Fêtes 48 rue Jacques Delamain Saint-Brice 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 75 90 84 association.perennis@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Curious to find out more about the amphibians of the Charente?
This conference is for you! The Perennis association will introduce you to some fascinating species.
L’événement Conférence Perennis | Amphibiens et compagnie Saint-Brice a été mis à jour le 2026-03-03 par Destination Cognac