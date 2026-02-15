Conférence Performance Journée Internationale des Droits des Femmes Musée d’Art Cholet

Conférence Performance Journée Internationale des Droits des Femmes

Musée d’Art 27 avenue de l’Abreuvoir Cholet Maine-et-Loire

Début : 2026-03-08 15:00:00

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Conférence Performance par l’artiste-chercheuse Clémence Canet dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes. .

Musée d’Art 27 avenue de l’Abreuvoir Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 23 22 museearthistoire@agglo-choletais.fr

