Conférence -performane JoBNoJoB Dieuze
Conférence -performane JoBNoJoB Dieuze vendredi 12 septembre 2025.
Conférence -performane JoBNoJoB
26 rue Bernard Dufort Dieuze Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2025-09-12 20:00:00
fin : 2025-09-12
2025-09-12
Venez rencontrer l’artiste polymorphe, peintre poète, performeur à l’occasion de l’ouverture de son exposition, pour une conférence-performance autour de son recueil « Rouges encres » et autres propos originaux.Adultes
26 rue Bernard Dufort Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 03 22
English :
Come and meet the polymorphous artist, painter, poet and performer at the opening of his exhibition, for a lecture-performance based on his collection « Rouges encres » and other original works.
German :
Treffen Sie den polymorphen Künstler, Maler, Dichter und Performer anlässlich der Eröffnung seiner Ausstellung zu einem Performance-Vortrag über seine Sammlung « Rouges encres » (Tintenrote) und anderen originellen Äußerungen.
Italiano :
Venite a conoscere l’artista polimorfo, pittore, poeta e performer in occasione dell’inaugurazione della sua mostra, per una conferenza-spettacolo basata sulla sua raccolta « Rouges encres » e su altre opere originali.
Espanol :
Venga a conocer al polimorfo artista, pintor, poeta y performer en la inauguración de su exposición, para una conferencia-espectáculo basada en su colección « Rouges encres » y otras obras originales.
