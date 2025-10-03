Conférence Pertuis et son territoire une construction humaine Rue Henri Silvy Pertuis

Conférence Pertuis et son territoire une construction humaine vendredi 3 octobre à 18h30 à l’Espace Georges Jouvin par Jacques Barone.

Rue Henri Silvy Espace Georges Jouvin Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 90 09 59 07

English :

Pertuis and its territory: a human construction Friday October 3 at 6:30 pm at Espace Georges Jouvin by Jacques Barone.

German :

Vortrag Pertuis et son territoire une construction humaine Freitag, den 3. Oktober um 18.30 Uhr im Espace Georges Jouvin von Jacques Barone.

Italiano :

Pertuis e dintorni: una costruzione umana Venerdì 3 ottobre alle 18.30 all’Espace Georges Jouvin, a cura di Jacques Barone.

Espanol :

Pertuis y sus alrededores: una construcción humana Viernes 3 de octubre a las 18.30 h en el Espace Georges Jouvin por Jacques Barone.

