Conférence Pertuis et son territoire une construction humaine Rue Henri Silvy Pertuis

Conférence Pertuis et son territoire une construction humaine vendredi 3 octobre à 18h30 à l’Espace Georges Jouvin par Jacques Barone.
Rue Henri Silvy Espace Georges Jouvin Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 90 09 59 07
English :
Pertuis and its territory: a human construction Friday October 3 at 6:30 pm at Espace Georges Jouvin by Jacques Barone.
German :
Vortrag Pertuis et son territoire une construction humaine Freitag, den 3. Oktober um 18.30 Uhr im Espace Georges Jouvin von Jacques Barone.
Italiano :
Pertuis e dintorni: una costruzione umana Venerdì 3 ottobre alle 18.30 all’Espace Georges Jouvin, a cura di Jacques Barone.
Espanol :
Pertuis y sus alrededores: una construcción humana Viernes 3 de octubre a las 18.30 h en el Espace Georges Jouvin por Jacques Barone.
