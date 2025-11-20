CONFÉRENCE PERTURBATEURS ENDOCRINIENS Salle des fêtes de l’Hermitage Roumazières-Loubert Terres-de-Haute-Charente

CONFÉRENCE PERTURBATEURS ENDOCRINIENS

Salle des fêtes de l’Hermitage Roumazières-Loubert Rue de l’Hermitage Terres-de-Haute-Charente Charente

Début : 2025-11-20 20:00:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Venez assister à une conférence-débat sur les perturbateurs endocriniens, un sujet de santé publique qui nous concerne tous.

+33 5 45 71 37 15 communication@terresdehautecharente.fr

English :

Come and take part in a conference-debate on endocrine disruptors, a public health issue that concerns us all.

German :

Besuchen Sie eine Konferenz mit Diskussion über endokrine Disruptoren, ein Thema der öffentlichen Gesundheit, das uns alle betrifft.

Italiano :

Partecipate a una conferenza-dibattito sugli interferenti endocrini, un problema di salute pubblica che riguarda tutti noi.

Espanol :

Venga a participar en una conferencia-debate sobre los alteradores endocrinos, un problema de salud pública que nos concierne a todos.

