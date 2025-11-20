CONFÉRENCE PERTURBATEURS ENDOCRINIENS Salle des fêtes de l’Hermitage Roumazières-Loubert Terres-de-Haute-Charente
CONFÉRENCE PERTURBATEURS ENDOCRINIENS Salle des fêtes de l’Hermitage Roumazières-Loubert Terres-de-Haute-Charente jeudi 20 novembre 2025.
Salle des fêtes de l’Hermitage Roumazières-Loubert Rue de l’Hermitage Terres-de-Haute-Charente Charente
Début : 2025-11-20 20:00:00
fin : 2025-11-20
2025-11-20
Venez assister à une conférence-débat sur les perturbateurs endocriniens, un sujet de santé publique qui nous concerne tous.
Salle des fêtes de l’Hermitage Roumazières-Loubert Rue de l’Hermitage Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 37 15 communication@terresdehautecharente.fr
English :
Come and take part in a conference-debate on endocrine disruptors, a public health issue that concerns us all.
German :
Besuchen Sie eine Konferenz mit Diskussion über endokrine Disruptoren, ein Thema der öffentlichen Gesundheit, das uns alle betrifft.
Italiano :
Partecipate a una conferenza-dibattito sugli interferenti endocrini, un problema di salute pubblica che riguarda tutti noi.
Espanol :
Venga a participar en una conferencia-debate sobre los alteradores endocrinos, un problema de salud pública que nos concierne a todos.
