Conférence « petit voyage dans le Cosmos, de notre étoile aux confins du système solaire par Danièle Imbault Salle polyvalente Le Faouët

Conférence « petit voyage dans le Cosmos, de notre étoile aux confins du système solaire par Danièle Imbault Salle polyvalente Le Faouët mardi 18 novembre 2025.

Conférence « petit voyage dans le Cosmos, de notre étoile aux confins du système solaire par Danièle Imbault

Salle polyvalente 2 rue des Ecoles Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 14:00:00

fin : 2025-11-18 16:00:00

Date(s) :

2025-11-18

Conférence « Petit voyage dans le Cosmos, de notre étoile aux confins du système solaire » par Danièle Imbault .

Salle polyvalente 2 rue des Ecoles Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 98 09 28 50

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence « petit voyage dans le Cosmos, de notre étoile aux confins du système solaire par Danièle Imbault Le Faouët a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan