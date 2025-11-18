Conférence « petit voyage dans le Cosmos, de notre étoile aux confins du système solaire par Danièle Imbault Salle polyvalente Le Faouët
Conférence « petit voyage dans le Cosmos, de notre étoile aux confins du système solaire par Danièle Imbault Salle polyvalente Le Faouët mardi 18 novembre 2025.
Début : 2025-11-18 14:00:00
fin : 2025-11-18 16:00:00
Conférence « Petit voyage dans le Cosmos, de notre étoile aux confins du système solaire » par Danièle Imbault .
Salle polyvalente 2 rue des Ecoles Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 98 09 28 50
