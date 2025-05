Conférence Petite histoire des mares – Salle des mariages de l’Hôtel de Ville Les Andelys, 23 mai 2025 19:00, Les Andelys.

Eure

Conférence Petite histoire des mares Salle des mariages de l’Hôtel de Ville Avenue du Général de Gaulle Les Andelys Eure

Début : 2025-05-23 19:00:00

fin : 2025-05-23

2025-05-23

Conférence de Jean-Marc Coube sur le rôle des mares dans nos écosystèmes un rendez-vous pour mieux comprendre l’importance de ces milieux humides, essentiels à la biodiversité locale.

Une écologie du concret, au service de notre territoire

Gratuite et ouvert à tous.

Salle des mariages de l’Hôtel de Ville Avenue du Général de Gaulle

Les Andelys 27700 Eure Normandie

English : Conférence Petite histoire des mares

Lecture by Jean-Marc Coube on the role of ponds in our ecosystems: an opportunity to better understand the importance of these wetlands, essential to local biodiversity.

An ecology of the concrete, at the service of our territory

Free and open to all.

German :

Vortrag von Jean-Marc Coube über die Rolle der Tümpel in unseren Ökosystemen: Ein Termin, um die Bedeutung dieser Feuchtgebiete, die für die lokale Biodiversität von entscheidender Bedeutung sind, besser zu verstehen.

Eine konkrete Ökologie im Dienste unserer Region

Kostenlos und offen für alle.

Italiano :

Conferenza di Jean-Marc Coube sul ruolo degli stagni nei nostri ecosistemi: un’occasione per comprendere meglio l’importanza di queste zone umide, essenziali per la biodiversità locale.

Un’ecologia pratica al servizio della nostra regione

Gratuito e aperto a tutti.

Espanol :

Conferencia de Jean-Marc Coube sobre el papel de los estanques en nuestros ecosistemas: una oportunidad para comprender mejor la importancia de estos humedales, esenciales para la biodiversidad local.

Una ecología práctica al servicio de nuestra región

Gratuito y abierto a todos.

