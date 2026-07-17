Conférence : petites histoires du patrimoine, Église de Saint-Vaize, Saint-Vaize

Informations pratiques

Conférence : petites histoires du patrimoine Dimanche 20 septembre, 18h00 Église de Saint-Vaize Charente-Maritime

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Des monuments et objets méconnus du Poitou-Charentes ont parfois connu une histoire mouvementée, rocambolesque, voire tout à fait hors du commun.

Christian Barbier, conservateur honoraire, vous invite à découvrir quelques-uns de ces témoins singuliers du patrimoine régional.

Église de Saint-Vaize Rue du Baptistère, 17100 Saint-Vaize Saint-Vaize 17100 La Planche Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Situé sur des propriétés privées, le site du prieuré de Saint-Vaize domine la Charente et le ruisseau de Rochefollet. Grâce à sa position légèrement surélevée et ses protections naturelles, il s’est avéré propice à l’occupation humaine. Mis à part une période de vide constatée par les archéologues entre le IIe et le IVe siècle, cet endroit a été habité depuis la préhistoire jusqu’à nos jours.

Un établissement monastique, encore peu connu, s’est installé ici dès le haut Moyen Âge, sur le site présumé d’une villa gallo-romaine, qui serait également le lieu de sépulture de saint Vaize. Vers 1137, le prieuré de Celles (Celles-sur-Belle, Deux-Sèvres), qui était sous la dépendance de l’abbaye de Lesterps (Charente), a été élevé au rang d’abbaye, toujours de l’ordre de saint Augustin. Le prieuré de Saint-Vaize est alors intégré à ses possessions. Le prieur-curé est resté le seigneur temporel de la paroisse jusqu’à la Révolution.

Des monuments et des objets méconnus du Poitou-Charentes ont parfois vécu une histoire mouvementée, voire rocambolesque, en tout cas hors du commun. Christian Barbier, conservateur honoraire, nous à…