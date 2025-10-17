Conférence Pétrarque, son ascension du Mont Ventoux Salle Henri Rolland Saint-Rémy-de-Provence

Vendredi 17 octobre 2025 à partir de 18h30. Salle Henri Rolland Rue Roger Salengro Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-17 18:30:00

Assistez à la conférence d’HistoireS Autrement à Saint-Rémy-de-Provence, vendredi 17 octobre à partir de 18h30 à la salle Henri Rolland.

Après avoir fait revivre l’arrivée de Pétrarque dans le Comtat Venaissin au début du XIVème siècle et ses années de jeunesse passées dans le Comtat Venaissin, Bernard Mondon dévoile les raisons qui ont poussé le poète à gravir le Ventoux, aventure insensée à l’époque.

Il relate ensuite cet itinéraire mystique puis expose le retentissement de cette expérience sur la vie du grand humaniste.



Né à Carpentras, Bernard Mondon est écrivain et spécialiste du Mont Ventoux, auquel il a consacré plusieurs ouvrages. Il a également publié des livres sur la Provence et fut coordonnateur de l’Encyclopédie d’une montagne provençale. Il est aujourd’hui rédacteur en chef de la revue Les Carnets du Ventoux. .

Salle Henri Rolland Rue Roger Salengro Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur hsa13210@gmail.com

English :

Attend the HistoireS Autrement conference in Saint-Rémy-de-Provence on Friday, 17 October, starting at 6:30 p.m. in the Henri Rolland room.

German :

Nehmen Sie an der Konferenz „HistoireS Autrement“ in Saint-Rémy-de-Provence teil, am Freitag, den 17. Oktober, ab 18:30 Uhr im Saal Henri Rolland.

Italiano :

Partecipate alla conferenza HistoireS Autrement a Saint-Rémy-de-Provence venerdì 17 ottobre dalle 18.30 presso la Salle Henri Rolland.

Espanol :

Asista a la conferencia HistoireS Autrement en Saint-Rémy-de-Provence el viernes 17 de octubre a partir de las 18.30 horas en la Sala Henri Rolland.

