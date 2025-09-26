Conférence Pharmacochimie de l’ocytocine de l’amour à l’autisme Université Le Havre Normandie (amphithéâtre Sciences et techniques) Le Havre

Conférence Pharmacochimie de l’ocytocine de l’amour à l’autisme

Université Le Havre Normandie (amphithéâtre Sciences et techniques) 25 Rue Philippe Lebon Le Havre Seine-Maritime

26 septembre 2025 16:00:00

2025-09-26

L’ocytocine est une neurohormone capable de moduler un grand nombre de fonctions physiologiques et sociales nécessaires à la reproduction des espèces. Pour les humains, sa capacité à favoriser l’affiliation et des fonctions telles que l’attachement entre les parents et leur enfant, entre deux individus, entre un individu et son groupe social sont particulièrement remarquables.

Nous allons passer en revue ces découvertes récentes et détailler nos 30 ans d’efforts pour concevoir un premier agoniste de l’ocytocine qui se révèle très efficace chez l’animal pour le traitement des troubles de l’interaction sociale (comme l’autisme), du sevrage aux drogues ou encore des douleurs neuropathiques.

Réalisé dans le cadre de l‘événement scientifique « Sur les épaules des géants ».

