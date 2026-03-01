Conférence Philo Faut-il avoir peur de l’IA ? CAUTERETS Cauterets

Conférence Philo Faut-il avoir peur de l’IA ? CAUTERETS Cauterets mardi 31 mars 2026.

Conférence Philo Faut-il avoir peur de l’IA ?

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31 17:00:00
fin : 2026-03-31 18:30:00

Date(s) :
2026-03-31

Conférence animée par Peggy saule professeure de philosophie
Gratuit-dans la limite des places disponibles   .

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96 

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English :

Lecture by Peggy Saule, professor of philosophy

L’événement Conférence Philo Faut-il avoir peur de l’IA ? Cauterets a été mis à jour le 2026-03-23 par OT de Cauterets|CDT65

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