Conférence Philo Guillathèque Guillac

Conférence Philo

Guillathèque 3 Rue Beaumanoir Guillac Morbihan

Début : 2026-03-17 18:00:00

Qu’est ce que créer aujourd’hui ? Peintre penseuse, Karole Daniska vous propose une réflexion sur la création et aujourd’hui. Depuis toujours elle se questionne sur le geste du peintre, la créativité et la création. Comment allons nous faire pour sortir de ce monde difficile que nous nous imposons et trouver des leviers pour construire les mondes à venir ? Inscription souhaitée. A 18h. .

