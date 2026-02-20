Conférence philo La cabane au fond des bois, utopie écologique ou toilettes sèches ? Médiathèque Moulins-Engilbert
Conférence philo La cabane au fond des bois, utopie écologique ou toilettes sèches ? Médiathèque Moulins-Engilbert vendredi 3 avril 2026.
Conférence philo La cabane au fond des bois, utopie écologique ou toilettes sèches ?
Médiathèque 40 Rue des Fossés Moulins-Engilbert Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 20:00:00
fin : 2026-04-03 23:00:00
Date(s) :
2026-04-03
Dans le cadre du Festival Inter-Communal de Filo Ecologique ultra-kool (Ficc-Feuck!!!*), Alain Guyard, philosophe forain, bonimenteur de métaphysique et décravateur de concepts propose une conférence itinérante consacrée à l’écologie.
Infos 06 72 71 21 89 mediathequemoulinsengilbert@gmail.com .
Médiathèque 40 Rue des Fossés Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 71 21 89 mediathequemoulinsengilbert@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence philo La cabane au fond des bois, utopie écologique ou toilettes sèches ?
L’événement Conférence philo La cabane au fond des bois, utopie écologique ou toilettes sèches ? Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Rives du Morvan