Conférence philo La cabane au fond des bois, utopie écologique ou toilettes sèches ? Médiathèque Moulins-Engilbert

Conférence philo La cabane au fond des bois, utopie écologique ou toilettes sèches ?

Médiathèque 40 Rue des Fossés Moulins-Engilbert Nièvre

Début : 2026-04-03 20:00:00

fin : 2026-04-03 23:00:00

2026-04-03

Dans le cadre du Festival Inter-Communal de Filo Ecologique ultra-kool (Ficc-Feuck!!!*), Alain Guyard, philosophe forain, bonimenteur de métaphysique et décravateur de concepts propose une conférence itinérante consacrée à l’écologie.

Infos 06 72 71 21 89 mediathequemoulinsengilbert@gmail.com .

Médiathèque 40 Rue des Fossés Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 71 21 89 mediathequemoulinsengilbert@gmail.com

