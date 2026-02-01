CONFÉRENCE PHILO LA VIOLENCE PEUT-ELLE ÊTRE LÉGITIME ? Route de Vendres Béziers

CONFÉRENCE PHILO LA VIOLENCE PEUT-ELLE ÊTRE LÉGITIME ?

Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers Hérault

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

2026-02-20

La violence peut-elle être légitime ?

Tout public

Beaucoup de questions en une

Tout d’abord, il est nécessaire de s’entendre sur une définition précise de la violence, si nous voulons éviter une acceptation trop extensive (la violence de l’école, la violence de l’économie, la violence des inégalités, la violence symbolique, la violence du sport, etc.) qui finit par ne plus vouloir rien dire, et par contre-coup affaiblit le scandale de la violence véritable…

Ensuite, le fait que la violence soit un fait anthropologique incontournable, c’est-à-dire une réalité humaine fondamentale, ne signifie pas qu’elle soit légitime à la question de fait, s’ajoute une question de droit (la légitimité) qui est celle qui nous intéresse ici.

Quelles sont donc les situations où cette violence peut s’avérer légitime ? Que penser de cette violence légitime de l’Etat dont parle Max Weber ? A l’inverse, peut-on défendre avec Marx ou Lénine l’idée d’une violence révolutionnaire légitime ? Peut-on légitimer une violence criminelle au nom d’une fin juste ? C’est cette dernière question qui a enflammé le conflit entre Sartre et Camus pendant la guerre d’Algérie…

En partenariat avec Philo Sophia. .

Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers 34500 Hérault Occitanie

English :

Can violence be legitimate?

All audiences

