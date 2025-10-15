Conférence philo Les imprimeries* Moulins

Conférence philo Les imprimeries* Moulins mercredi 15 octobre 2025.

Conférence philo

Les imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15 20:00:00

fin : 2025-10-15 21:00:00

Date(s) :

2025-10-15

Conférence sur un sujet de philosophie.

.

Les imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 59 54 04 lesmalcoiffes@orange.fr

English :

Lecture on a philosophical subject.

German :

Vortrag über ein philosophisches Thema.

Italiano :

Conferenza su un argomento filosofico.

Espanol :

Conferencia sobre un tema filosófico.

L’événement Conférence philo Moulins a été mis à jour le 2025-09-16 par Office du tourisme de Moulins & sa région