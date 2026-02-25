Conférence philo Pourquoi aller bosser ? Eco-parc de la Nièvre Tamnay-en-Bazois
Conférence philo Pourquoi aller bosser ? Eco-parc de la Nièvre Tamnay-en-Bazois vendredi 6 mars 2026.
Conférence philo Pourquoi aller bosser ?
Eco-parc de la Nièvre 2261 route Impériale Tamnay-en-Bazois Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 20:00:00
fin : 2026-03-06 22:30:00
Date(s) :
2026-03-06
Le philosophe forain Alain Guyard nous offre une conférence décalée et passionnante sur le thème Pourquoi aller bosser? . À 20h à l’éco-parc de la Nièvre, 2261 route Impériale (ouverture des portes à 19h30). Entrée libre. Téléphone 03 86 84 20 43. .
Eco-parc de la Nièvre 2261 route Impériale Tamnay-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 20 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence philo Pourquoi aller bosser ?
L’événement Conférence philo Pourquoi aller bosser ? Tamnay-en-Bazois a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Rives du Morvan