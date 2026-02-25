Conférence philo Pourquoi aller bosser ? Eco-parc de la Nièvre Tamnay-en-Bazois

Conférence philo Pourquoi aller bosser ?

Eco-parc de la Nièvre 2261 route Impériale Tamnay-en-Bazois Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06 22:30:00

Date(s) :

2026-03-06

Le philosophe forain Alain Guyard nous offre une conférence décalée et passionnante sur le thème Pourquoi aller bosser? . À 20h à l’éco-parc de la Nièvre, 2261 route Impériale (ouverture des portes à 19h30). Entrée libre. Téléphone 03 86 84 20 43. .

Eco-parc de la Nièvre 2261 route Impériale Tamnay-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 20 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence philo Pourquoi aller bosser ?

L’événement Conférence philo Pourquoi aller bosser ? Tamnay-en-Bazois a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Rives du Morvan