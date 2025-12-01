Conférence Philo & Vin Chaud Cavan
Conférence Philo & Vin Chaud Cavan lundi 29 décembre 2025.
Conférence Philo & Vin Chaud
Lieu-dit Kerouspig Cavan Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-29 20:30:00
fin : 2025-12-29 22:30:00
2025-12-29
Nos philosophes Yves-Marie Moal, François Bridet, Muriel Van Vliet vous proposent de réchauffer vos neurones sur le thème Peut-on penser la mort ?
Prezegenn predouriezh diwar ar marv.
Gant hon kelennerien Yves-Marie Moal, François Bridet ha Muriel Van Vliet. .
Lieu-dit Kerouspig Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 54 61 99
